Der ehemalige norwegische Fußball-Nationalspieler John Carew ist am Mittwoch vom Bezirksgericht in Oslo wegen Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von 14 Monaten verurteilt worden. Der 43-Jährige hatte zuvor zugegeben, zwischen 2014 und 2019 Einnahmen in Höhe von umgerechnet derzeit 1,24 Millionen Euro und Vermögenswerte in Höhe von 29,67 Millionen Euro nicht angegeben zu haben. Er muss auch eine Geldstrafe bezahlen.

John Carew lief 91-mal für Norwegen auf

Foto: SCANPIX NORWAY/SCANPIX NORWAY/SID/ERLEND AAS

In seiner Karriere hatte der einstige Torjäger unter anderem für den FC Valencia, Olympique Lyon und Aston Villa sowie 91-mal für die Nationalmannschaft gespielt.

