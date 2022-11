Turbine Potsdam rangiert auf dem letzten Tabellenplatz

Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam findet auch unter seinem Interimstrainer Sven Weigang nicht aus der Krise. Der zweimalige Champions-League-Gewinner kassierte am 8. Spieltag zum Bundesliga-Debüt des 57 Jahre alten Coaches gegen die TSG Hoffenheim mit 1:3 (0:0) die achte Pflichtspielniederlage in Serie und bleibt damit siegloses Schlusslicht des Oberhauses. Bereits Weigangs Einstand nach der Entlassung von Cheftrainer Sebastian Middeke war am vergangenen Sonntag durch Potsdams Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale misslungen.

Hoffenheim festigte durch den fünften Saisonsieg seinen vierten Tabellenplatz. Die Gästetreffer erzielten Katharina Naschenweng (49.) sowie Ereleta Memeti (65.) und Melissa Kössler (66.) mit einem Doppelschlag. Turbine konnte durch Pauline Deutsch (74.) lediglich verkürzen.

