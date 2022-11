Lara Prasnikar erzielt das Siegtor

Gut eine Woche nach dem Aus im DFB-Pokal haben sich die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga dank eines Treffers in letzter Sekunde zurückgemeldet. Der Tabellenzweite schlug am Samstag Bayer Leverkusen vor Heimkulisse 1:0 (0:0) und schob sich zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an Spitzenreiter VfL Wolfsburg heran. Der Double-Gewinner spielt am Sonntag (13.00 Uhr) beim 1. FC Köln.

Die Slowenin Lara Prasnikar sorgte im Stadion am Brentanobad kurz vor dem Abpfiff mit einem direkt verwandelten Freistoß für den Sieg (90.+3.) der Frankfurterinnen. Die Eintracht war am vergangenen Wochenende im Pokal-Achtelfinale bei RB Leipzig gescheitert (1:2).

