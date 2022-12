Stephanie Frappart leitet erstmals ein WM-Spiel

Historischer Pfiff bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Stephanie Frappart leitet als erste Schiedsrichterin ein Spiel bei einer Männer-WM. Um 20.00 Uhr MEZ eröffnete die Französin am Donnerstag in Al-Khor das Duell zwischen Deutschland und Costa Rica - es war das Ende einer langen Wartezeit.

Frappart ist es gewohnt, Fußball-Geschichte zu schreiben. In den vergangenen dreieinhalb Jahren leitete die 38-Jährige als erste Frau ein Spiel der französischen Ligue 1, eine Partie der Champions League und eine Begegnung in der WM-Qualifikation.

Dennoch wurde ihre Geduld bei der WM auf die Probe gestellt. Erst für das 44. der 64 Turnierspiele wurde Frappart, die den Vorzug vor ihren Kolleginnen Salima Mukansanga (Ruanda) und Yoshimi Yamashita (Japan) erhielt, vom Weltverband FIFA angesetzt.

An der Seitenlinie komplettieren Neuza Back (Brasilien) und Karen Diaz Medina (Mexiko) ihr Frauen-Team.

