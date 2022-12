Ewa Pajor traf für Wolfsburg zum zwischenzeitlichen 3:0

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben auf ihrer Mission Titelverteidigung auch den zweiten Verfolger mit einer Machtdemonstration abgeschüttelt. Das Team um Kapitänin Alexandra Popp bezwang Eintracht Frankfurt im Bundesliga-Spitzenspiel vor 14.027 Fans in der VW-Arena mit 5:0 (3:0).

Jill Roord (5./42./53.) glänzte mit einem Dreierpack für den Double-Gewinner. Torjägerin Ewa Pajor (44.) sorgte an ihrem 26. Geburtstag schon vor der Pause für klare Verhältnisse, der Ex-Wolfsburgerin Sara Doorsoun (86.) unterlief ein Eigentor.

Durch den neunten Sieg am 9. Spieltag hat der Spitzenreiter nun satte sieben Punkte Vorsprung auf die zuvor noch ungeschlagene SGE. Fünf Zähler beträgt das Polster auf den nun zweitplatzierten FC Bayern. Der Vizemeister hatte sich am Vortag bei der TSG Hoffenheim souverän 4:0 (1:0) durchgesetzt.

Der siebenmalige Meister Wolfsburg, der in dieser Saison zum alleinigen Bundesliga-Rekordchampion aufsteigen kann, ist 2022 noch ohne Punktverlust in der Liga. Im Heimspiel gegen Aufsteiger SV Meppen am 11. Dezember winkt das perfekte Jahr.

