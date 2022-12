Die Taskforce des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für eine erfolgreichere Zukunft der Nationalmannschaft nimmt ihre Arbeit auf. Das Expertengremium kommt nach SID-Informationen am Donnerstag per Videoschalte erstmals zusammen. "Wir werden uns vor Weihnachten das erste Mal treffen und das zu Beginn des Jahres intensivieren", hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Dienstagabend in der ARD angekündigt.

Das von Neuendorf zusammengestellte Expertengremium

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN, INA FASSBENDER, CHRISTOF STACHE, NORBERT SCHMIDT, NIGEL TREBLIN, ANDRE PAIN

Dem von Neuendorf als Beraterkreis bezeichneten Gremium gehören neben seinem "Vize" Hans-Joachim Watzke die fünf externen Fachleute Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Rudi Völler, Matthias Sammer und Oliver Mintzlaff an. "Wir haben uns kein Enddatum gesetzt, aber wir wissen, dass wir Tempo brauchen. Deswegen wird intensiv gearbeitet", ergänzte Neuendorf.

Die Gruppe soll unter anderem einen Nachfolger für Geschäftsführer Oliver Bierhoff suchen und dessen Rolle neu definieren. Bierhoff hatte sich nach dem neuerlichen Vorrunden-Aus bei der WM in Katar nach 18 Jahren beim DFB vom Verband verabschiedet. Außerdem erhofft sich Neuendorf Weichenstellungen für eine erfolgreiche Heim-EM 2024. "Wir haben für die EM den einen Schuss, der sitzen muss", sagte der Präsident.

© 2022 SID