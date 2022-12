Utrecht beendet Zusammenarbeit mit Fraser

Cheftrainer Henk Fraser und der niederländische Fußball-Erstligist FC Utrecht gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Der Tabellensiebte der Eredivisie sprach am Mittwoch von einem "über die Grenze des Erlaubten hinausgehenden Verhalten" des 56-Jährigen während einer Trainingseinheit am vergangenen Samstag. Medien hatten im Vorfeld von einer physischen Auseinandersetzung mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Amin Younes (29) berichtet.

"So etwas ist mir als Trainer noch nie passiert. Es passt nicht zu mir und es passt auch nicht zum Verein. Ich habe den Verein hiermit beschädigt, das tut vielen, auch mir, weh", schrieb Fraser auf der Website des Klubs. Der achtmalige Nationalspieler Younes, der erst Ende August per Leihe von Saudi-Arabien in die Niederlande gewechselt war, äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall.

