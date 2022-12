Lukas Podolski traf aus 50 Metern Entfernung

Lukas Podolski kann es auch mit 37 Jahren noch: Der langjährige Fußball-Nationalspieler hat die Wahl zum Tor des Monats November gewonnen und seinen Rekord damit ausgebaut. Zum bereits 13. Mal erhält er die Auszeichnung der ARD-Sportschau, sein zuvor letztes Tor des Monats lag fünf Jahre zurück.

Gewählt wurde nun sein Treffer aus mehr als 50 Metern Entfernung: Anfang November trug er so zum 4:1-Erfolg seines Klubs Gornik Zabrze in der polnischen Meisterschaft bei Pogon Stettin bei. 41,97 Prozent der Sportschau-Zuschauer stimmten für den Weltmeister von 2014.

Podolski ist in der Liste der Torschützen des Monats schon seit einer Weile unerreicht. Mit nun 13 prämierten Treffern hat er fast doppelt so viele erzielt wie Jürgen Klinsmann, der mit sieben Toren auf Rang zwei folgt. Sein erstes Tor des Monats erzielte Podolski im Januar 2004, allein im Jahr 2005 gelang ihm das Kunststück viermal. Tor Nummer 12 gelang Podolski im März 2017 in seinem Abschiedsspiel in der deutschen Nationalmannschaft. Sieben seiner 13 gewählten Tore feierte er für seinen Heimatklub 1. FC Köln.

