Neue Gesichter im Aufsichtsrat des FC St. Pauli

Foto: FIRO/FIRO/SID

Novum in der Deutschen Fußball Liga: In den neuen Aufsichtsrat des Zweitligisten FC St. Pauli wurden bei der Mitgliederversammlung der Hamburger am Samstag mehrheitlich Frauen gewählt. Vier der sieben Mitglieder des Kontrollgremiums sind weiblich.

Ob auch eine Frau erneut den Vorsitz übernehmen wird, steht noch nicht fest, die bisherige Chefin Sandra Schwedler gehört dem Aufsichtsrat weiterhin an. Präsident Oke Göttlich bewertete den Ausgang der Wahl positiv: "Das ist ein sensationelles Ergebnis. Nicht weil es Frauen sind, sondern weil es eine inhaltlich starke Aufstellung ist."

© 2022 SID