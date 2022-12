Der Sieg nütze den Bayern-Spielerinnen nichts

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Die Fußballerinnen von Bayern München sind als Gruppen-Zweite ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Ein 2:0 (0:0) im letzten Vorrundenspiel gegen Benfica Lissabon reichte nicht, um noch am punktgleichen Tabellenführer FC Barcelona vorbeizuziehen. Die Katalaninnen deklassierten das punktlose Schlusslicht FC Rosengard aus Schweden mit 6:0 (3:0).

Beide Treffer für den aktuellen Bundesliga-Zweiten erzielte Klara Bühl in der 51. Minute und 75. Minute, jedesmal vorbereitet von Europameisterin Georgia Stanway. Die Gastgeberinnen kontrollierten die Begegnung, ohne die angeschlagene Spielführerin Lina Magull fehlte jedoch oftmals die ordnende Hand im Mittelfeld.

Am Donnerstag könnte der VfL Wolfsburg als Gruppensieger in die Runde der letzten acht einziehen. Um Rang eins in der Gruppe B sicher zu behaupten, ist dafür aber ein Sieg beim österreichischen Titelträger SKN St. Pölten erforderlich.

Die Viertelfinal-Auslosung findet am 20. Januar 2023 statt, ein deutsches Duell ist nicht ausgeschlossen.

© 2022 SID