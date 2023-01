Christian Fuchs beendet seine Karriere

Der ehemalige Bundesliga-Profi und österreichische Nationalspieler Christian Fuchs hat im Alter von 36 Jahren seine Fußball-Karriere beendet. "Es war eine unglaubliche Reise für mich und meine Familie", wird Fuchs in einer Mitteilung seines Klubs Charlotte FC aus der Major League Soccer zitiert: "Wir haben in all den Jahren nicht nur große Erfolge gefeiert, sondern konnten auch von großartigen Menschen lernen."

Fuchs war 2021 von Leicester City in die USA gewechselt, mit dem Premier-League-Klub hatte er 2016 die englische Meisterschaft gewonnen. Für die österreichische Nationalmannschaft hatte Fuchs 78 Länderspiele bestritten, in der Bundesliga war er für Schalke 04, den FSV Mainz 05 und den VfL Bochum aufgelaufen.

