Das neue Vermittlerreglement der FIFA tritt in Kraft

Am Montag tritt das neue Reglement für Spielervermittler der FIFA in Kraft. Das verkündete der Fußball-Weltverband am Freitag. Das Reglement, das bereits im Dezember durch den FIFA-Rat verabschiedet worden war, soll für "grundlegende Leistungsstandards für Fußballvermittler" sorgen, einschließlich eines zwingenden Lizenzierungssystems sowie der Beschränkung von Vermittlerhonoraren.

Dabei gewährt die FIFA für die Nutzung lizenzierter Fußballvermittler und das sogenannte "Service fee cap" bei Spielervermittlungen eine Übergangsfrist bis zum 1. Oktober. Das Verfahren für den Lizenzerwerb gilt hingegen ab Montag.

