Beckham wechselt bis Saisonende nach Brentford

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MARK BROWN

Romeo Beckham (20) kehrt in seine britische Heimat zurück und schließt sich dem FC Brentford an. Der Sohn der englischen Fußball-Ikone David Beckham kommt per Leihe bis zum Saisonende vom US-Klub Inter Miami und ist zunächst für die zweite Mannschaft der Bees vorgesehen. Das bestätigten die Londoner am Freitagabend.

"Ich bin sehr stolz und froh, hier zu sein", sagte Beckham. Bereits seit einigen Wochen trainierte der Sohn von David Beckham und Popstar Victoria Beckham mit Brentfords zweiter Delegation. Zuletzt war Romeo Beckham für das Farmteam von Inter Miami in der MLS Next Pro aktiv, sein Vater ist Miteigentümer der Franchise.

