Nach seiner Zeit bei Manchester United war Cristiano Ronaldo ab 22. November 2022 einige Wochen vereinslos, ehe der 37-jährige Stürmer-Star mit Jahreswechsel von seinem neuen Klub Al-Nassr/Saudi Arabien bis 30. Juni 2025 (!) verpflichtet wurde. Doch bereits nach 10 Tagen und ersten Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft wird "CR7", der 196 Spiele (118 Tore) für Portugal absolvierte und an 5 Weltmeisterschaften teilnahm, von seinem Stürmer-Rivalen Vincent Aboukakar heftig kritisiert.

Auf dem Weg in ein neues Leben: Cristiano Ronaldo & Georgina Rodríguez samt Kindern beim Empfang in Saudi Arabien durch Al-Nassr, dem neuen Klub von CR7.

"Habe nach Training mit Ronaldo gemerkt, dass Messi besser ist"

Dabei stellte der 30-jährige Kameruner einen provokativen Vergleich mit dem argentinischen Weltmeister Lionel Messi (35 Jahre), seit über 15 Jahren Dauerrivale von Cristiano Ronaldo, an.

Laut übereinstimmenden Medienberichten, sagte Aboubakar dem türkischen Online-Portal „NTV Spor“: „Ich habe schon immer gedacht, dass Messi besser ist als Ronaldo. Aber nachdem ich mit Ronaldo trainiert habe, habe ich realisiert, dass ich richtig liege.“

"Aboubakar-Ablaufdatum"?

Die Aboubakar-Attacke dürfte auch ein persönliches Motiv haben, denn da die saudi-arabische Liga nur 8 Ausländer pro Verein erlaubt (Ronaldo ist der 9. Ausländer), soll dem Vernehmen nach der bis 2024 datierte Vertrag des 95-fachen Nationalspielers (35 Tore) von Kamerun, der seit 2021 bei Al-Nassr spielt, nunmehr aufgelöst werden.

Der Kapitän Kameruns erzielte in 39 Pflichtpartien für den saudiarabischen Klub 13 Tore (plus 6 Assists) und scheint ein zeitnahes "Ablaufdatum" bei Al-Nassr zu haben. Aktuell wird Aboubakar, der 2017 mit Kamerun Afrikameister und u.a. auch zweimal mit dem FC Porto portugiesischer Meister (2017/18, 2019/20) wurde, mit Ronaldos Ex-Klub Manchester United in Verbindung gebracht. Auch über eine Rückkehr des in wenigen Tagen (22. Jänner) 31-jährigen Mittelstürmers zu Besiktas Istanbul, wo er 2016/2017 spielte, wird spekuliert.

CR7 in Wartestellung

Und Cristiano Ronaldo? Der am 5. Februar 38 Jahre werdende Portugiese wäre wohl auch allzugern in Europa geblieben und betonte auch wiederholt, in der Champions League spielen zu wollen. Doch nun blieb dem Stürmer "nur" Saudi-Arabien, wobei ihm der Transfer immerhin mit 200 Mio. Euro im Jahr "versüsst" wird. Wobei "CR7" weiter auf seinen ersten Einsatz für Al-Nassr zu warten hat.

Neben der noch ausstehenden, offiziellen Vertragsauflösung von Aboubakar hat der Portugiese laut FiFA-Reglement noch eine Zwei-Spiele-Sperre aus seiner Zeit in der englischen Premier League zu "verbüssen". So wird der Portugiese wohl erstmals erst am 22. Januar gegen Al-Ettifaq im Kader stehen.

Erhebliche Veränderungen für Cristiano & Model Georgina

Mit seiner Lebengsgefährtin Georgina Rodríguez hat sich Cristiano Ronaldo bereits in Riad niedergelassen. Auch wenn der ehemalige Stürmer von Manchester United, Juventus Turin, Real Madrid und Sporting Lissabon zum bestbezahlten Fußballer der Welt geworden ist, wird das Leben außerhalb Europas für ihn und eine Familie nun ganz anders sein. Insbesondere für Georgina, die sich an die Regeln eines Landes halten muss, das von starken religiösen Überzeugungen geprägt ist.

So hat das Model bestimmte Lebensgewohnheiten zu ändern, um sich an die Kultur und die restriktiven Gesetze anzupassen, die für Frauen gelten, insbesondere in Bezug auf die Kleidung. So darf sie keine enge oder durchsichtige Kleidung tragen, obwohl sie in der Öffentlichkeit nicht verpflichtet ist die Abaya, eine dunkle Tunika, zu tragen. Die Beschränkungen umfassen auch Regelungen im Zusammenhang mit der Freizeit.

Make every workout count💪🏼 pic.twitter.com/B9Ja80OwTl — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 7, 2023

Fotocredit: IMAGO/MB Media Solutions