Gareth Bale beendet seine Karriere. Das gab der walisische Fußball-Rekordnationalspieler (111 Länderspiele, 40 Tore) am Montag per Twitter bekannt. "Nach reiflicher Überlegung gebe ich meinen sofortigen Rücktritt vom Vereins- und Nationalmannschafts-Fußball bekannt", schrieb der 33-Jährige.

Wales' Rekordnationalspieler Bale hört auf

5x Champions League-Gewinner mit Real Madrid

Bale wechselte 2013 für die damalige Rekordsumme von 100 Millionen Euro zu Real Madrid und gewann mit den Königlichen fünfmal die Champions League. Zuletzt spielte er in der Major League Soccer bei Los Angeles FC und holte die Meisterschaft.

Mit Wales nahm er an zwei Europameisterschaften und an der WM in Katar teil. Bei der EM 2016 in Frankreich erreichte Wales angeführt von Bale das Halbfinale.

