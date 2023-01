Fußball scheint hier im Herzen Europas eine der liebsten Freizeitbeschäftigungen zu sein. Während die Domäne noch klar von Männern dominiert ist, gesellen sich nicht zuletzt durch den Frauenfußball indessen immer mehr Vertreter des anderen Geschlechts dazu. Dennoch ist niemand vor einer tückischen Gefahr gefeit, die jeden noch so begeisterten Fan des Rasensports irgendwann einmal plötzlich überfallen kann. Die Rede ist von einer sich einstellenden Langeweile. Immer dieselben Leute, immer das gleiche Bier; und die Location ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Also alles ändern, am besten gleich die komplette Sportart? Nein, natürlich ist das keine Lösung, schließlich liebt ihr das Kicken noch immer, nur irgendetwas muss sich ändern. Was das sein könnte, darauf wollen wir in diesem Artikel ein paar mögliche Antworten geben. Kicken wir los.

Foto von JESHOOTS.com von Pexels

Wetten, dass …?

Als ersten Schritt solltet ihr einmal in euch gehen und überlegen, wie eure typischen Treffen mit Freunden zum gemeinsamen Fußballschauen aussehen. Läuft alles stets gleich ab, habt ihr schon den ersten Anhaltspunkt, was falsch sein könnte. Denn, wenn ihr euch beispielsweise stets bei demselben Freund trefft — möglicherweise hat er den besten Fernseher — kann dies rasch zu Routine und damit zum Stimmungskiller werden. Gestaltet doch stattdessen die gemeinsamen Abende dynamischer. Eine Option sind die Bundesliga Wetten für die entsprechenden Spiele. Bequem online könnt ihr so Tipps über den Spielausgang abgeben. Wer beim Setzen auf das Resultat am schlechtesten abschneidet, wird einfach der nächste Gastgeber und die erste Runde Kaltgetränke geht auf seine Rechnung. Eine Warnung sei hier allerdings eingeschoben, denn Wetten jedweder Art sind wie alle Glücksspiele stets mit der Gefahr behaftet, süchtig zu machen. Ihr solltet daher nur mit Kleinstbeträgen wetten, einfach für den Spaß an der Sache, nie als Investition. Genauso gut könnt ihr auch ganz auf Geldeinsätze verzichten und die Wetten untereinander sowie kreativer gestalten. Wie wäre es denn mit einem Eimer Hähnchenflügel oder einen Fan-Schal auf den Tipp, wer die erste Gelbe Karte des Matches bekommt?



Selbst wenn der Ortswechsel nun bedeutet, dass das kommende Spiel nicht auf dem 4K-Super-TV in 100 Zoll läuft, sondern in Standardauflösung auf dem alten Röhrenfernseher (gut, heutzutage vielleicht doch ein eher sehr antiquierter Gedanke, aber das Prinzip sollte klar sein), kann es dem Hobby neuen Schwung verleihen. Rein psychologisch kann der Tapetenwechsel beim gemeinsamen Schauen wahre Wunder bewirken, neue Gesprächsthemen keimen auf und eure Gruppe erlangt wieder mehr Dynamik. Doch es gibt noch mehr Optionen …

Andere Länder …

Ihr liebt euer Hobby, warum sich dann also nicht auch kulinarisch etwas mehr ins Zeug legen? Was meinen wir damit? Nun, Fußball ist weltübergreifend, ein Phänomen, das nahezu überall gern gespielt und begeistert verfolgt wird. Andere Sportarten hätten gern auch nur annähernd das Anziehungspotenzial des Rasengebolzes. Macht euch das zunutze und setzt bei internationalen Spielen auf gustatorische Abwechslung. Alle aus eurer Fangruppe können beim nächsten gemeinsamen Schauen eine typische Delikatesse aus dem Land des Spielkontrahenten mitbringen. Womöglich werden bei dem ein oder anderen so ganz neue Inspirationen gesetzt, gar Reiseziele geschmiedet. Selbst für die Bundesliga können kulinarische Ausflüge reizvoll sein, andere Landesregionen haben vielleicht das eigene neue Lieblingsdessert? In jedem Fall ist der Schlüssel für mehr Spaß am gemeinsamen Fußballschauen definitiv die Abwechslung. Werdet kreativ und der Rest kommt fast von allein.