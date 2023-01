Der walisische Fußballverband (FAW) gleicht die Prämien für seine Nationalmannschaften der Männer und Frauen bei künftigen Länderspielen an. Die Vereinbarung gilt laut FAW-Angaben für den Zeitraum bis zum Ende der Weltmeisterschaften der Männer im Jahr 2026 und der Frauen im Jahr 2027.

Der walisische Fußballverband gleicht seine Prämien an

Foto: AFP/SID/DAMIEN MEYER

"Wir hoffen, dass dadurch künftige Generationen von Jungen und Mädchen sehen können, dass sie im gesamten internationalen walisischen Fußball gleichberechtigt sind, was auch für die Gesellschaft als Ganzes wichtig ist", hieß es in einer Verbandsmitteilung am Mittwoch. Insbesondere das Männer-Team hatte sich darauf geeinigt, seine Prämien zu kürzen, um dem Verband finanziell entgegenzukommen.

Zuletzt waren auf verschiedenen Wegen bereits in weiteren wichtigen Fußballnationen wie den USA, England, Brasilien, Australien oder Norwegen Systeme für eine gleiche Bezahlung der Nationalmannschaften eingeführt worden. Auch im deutschen Fußball läuft seit der erfolgreichen Frauen-EM 2022 eine Diskussion über die unterschiedlich hohen Prämien.

© 2023 SID