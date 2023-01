Rudi Völler ist für Stefan Effenberg die beste Lösung

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sieht in Rudi Völler "genau den richtigen Nachfolger" für den ehemaligen DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff. "Es gibt nichts Besseres für den deutschen Fußball, als ihn für diese Position zu gewinnen", schrieb der 54-Jährige in seiner Kolumne bei t-online: "Er hat auf allen Ebenen gespielt und alles erlebt. Genau solche Leute müssen eingebunden werden, mit ihrer Kompetenz und Erfahrung."

Dank solcher Personalentscheidungen könne "man sich langsam doch auf die Heim-EM in anderthalb Jahren freuen", führte Effenberg aus. Rio-Weltmeister Philipp Lahm schwärmte von der "unglaublichen Erfahrung" Völlers als Spieler, Bundestrainer und Bundesliga-Manager. Der 62-Jährige müsse nun die "richtigen Weichen stellen - und zwar nicht nur für das kurzfristige Ziel EM 2024 sondern auch darüber hinaus", so Lahm bei einem Termin in Düsseldorf weiter.

