Am 1.11.2022 übernahm in der belgischen Jupiler-Pro-League Dominik Thalhammer den KV Oostende, nachdem der Ex-LASK-Coach zuvor bei Cercle Brügge tätig war. Gegen seinen ehemaligen Klub kassierte der 52-jährige Wiener am Samstag eine 1:2-Heimniederlage und damit die 6. Niederlage in Folge. Während sich bei den Gästen Miron Muslic über seinen 4. Auswärtssieg als Cercle-Chefcoach freute. Der 40-jährige, ehemalige Trainer der SV Ried und des FAC war zuvor bei Cercle unter Thalhammer Co-Trainer und übernahm vom früheren ÖFB-Frauen-Teamchef erst am 19. September 2022 die "Hauptrolle".

Es ist zum Schreien für Trainer Dominik Thalhammer, bei dem mit dem KV Oostende die Niederlagen-Serie nicht abreißen will.

7 Pflichtpartien in Folge verloren - Kelvin Arase noch nicht im Kader

In seinen sieben Liga-Spielen seit Amtsübernahme beim KV Oostende war Dominik Thalhammer, der von November 2021 bis vergangenen Sommer bei Gegner Cercle Chefcoach war, nur beim Debüt erfolgreich (Sieg in Liga), um hernach 6 Mal leer mit seiner Mannschaft auszugehen. Inklusive Cup-Achtelfinale gab es zuletzt gar 7 Pflichtpartie-Pleiten.

In der Tabelle geht die Talfahrt damit weiter, ist die Thalhammer-Truppe nach 22 Spieltagen mittlerweile Vorletzter, bei nur zwei Zählern vor Schlusslicht Seraing. Auf die Nichtabstiegszone fehlen allerdings auch nur drei Punkte. Am nächsten Freitag geht es zum Auswärtsspiel zum Rang-14. KV Kortrijk.

Der erst kürzlich verpflichtete Ex-ÖFB-U21-Teamspieler Kelvin Arase, früher u.a. SK Rapid und SV Guntamatic Ried, stand bei den Gastgebern gestern noch nicht im Kader.

Salzburger Piatkowski heute Abend im 2. Einsatz für Gent

Demgegenüber gab Kamil Piatkowski am Donnerstag ein ordentliches Debüt für KAA Gent beim 0:0 im Heimspiel gegen den Zehnten KRC Charleroi. Der 22-jährige, polnische Innverteidiger, der bis zum Sommer vom FC Red Bull Salzburg an den Tabellenfünften ausgeliehen ist, trifft am heutigen Sonntagabend auf den Tabellen-7. VV St. Truiden.

Souveräner Tabellenführer ist derzeit KRC Genk (55 Punkte). Meister und Champions League-Achtelfinalist FC Brügge (spielt Sonntagabend) ist bereits mit 19 Punkten Rückstand dahinter und nur Vierter.

Fotocredit: IMAGO/Sportpix