Das Spielen im Online Casino gehört für viele mittlerweile zum Alltag. Neben der Chance, bares Geld gewinnen zu können, dienen die Spielautomaten vor allem der Unterhaltung und beweisen sich immer wieder als spannender Zeitvertreib. Aufgrund der hohen Beliebtheit unter der Bevölkerung ist es wenig verwunderlich, dass rund um das Thema des Online Glücksspiels einige Mythen entstanden sind. Einer davon besagt, dass das eigene Glück bei Plattformen wie dem GG casino beeinflusst werden kann. In diesem Beitrag klären wir, was an der Behauptung dran ist!

Im Glücksspiel kann nicht getrickst werden! Oder etwa doch?

Die überwiegende Mehrheit ist sich sicher, dass im Online Glücksspiel nicht betrogen werden kann. Bis auf wenige Ausnahmen ist dies tatsächlich richtig. Alle Online Casinos haben entsprechende Schutzmaßnahmen installiert, um sich vor betrügerischem Verhalten schützen zu können. Schließlich liegt es auch in ihrem eigenen Interesse, dass nur Nutzer, die auch tatsächlich eine echte Einzahlung getätigt haben, gewinnen können. Zudem würde der Ruf eines Unternehmens stark darunter leiden, wenn entsprechende Informationen veröffentlicht würden.

Ehrliche Nutzer, die denken, andere könnten sich einen unfairen Vorteil verschaffen, müssen sich also in dieser Hinsicht keine Sorgen machen. Online Casinos sind zudem noch sicherer als physische Automaten, da hier stets die aktuellste Software zum Einsatz kommt. Auch in den Bereichen des Live Casinos ist es nahezu unmöglich, zu betrügen. Hierfür sorgen besondere Vorkehrungen, die durch die Betreiber getroffen werden. Bei Kartenspielen beispielsweise wird das Deck nach jedem Spiel ausgetauscht. Somit ist es nicht möglich, sich die bereits ausgespielten Karten einzuprägen und somit einen Vorteil zu erlangen. Spiele wie Roulette sind ohnehin kaum anfällig für Betrug, wenn die Person keinen direkten Kontakt zum Spieltisch hat.

Tricksen ist möglich!

Das heißt allerdings nicht, dass es keine Tricks gibt, mit denen das Spielerlebnis und die damit verbundenen Chancen gesteigert werden können. Hier kommen vor allem zwei Faktoren ins Spiel, auf die jeder Spieler im Online Casino achten sollte. Die Schlagwörter lauten RTP-Wert und Volatilität. Der RTP-Wert wird als Prozentzahl dargestellt und wird in der Regel in einer der Ecken des Slots oder in der Auszahlungstabelle angezeigt. Es gilt darauf zu achten, einen möglichst hohen RTP-Wert auszuwählen. Je höher die Angabe ist, desto niedriger fällt die Provision für das Casino und den Entwickler aus. Das bedeutet, dass mehr Gelder zur Verfügung stehen, um wiederum an die Nutzer ausgezahlt zu werden.

Die Volatilität hingegen gibt an, wie häufig ein Automat Gewinne ausschüttet. Natürlich würde die Fall hier auf einen Slots fallen, der öfter zu einem Gewinn führt. Allerdings ist hier ein kleiner Haken: Spielautomaten, die häufiger mit erfolgreichen Kombinationen aufblinken und somit eine niedrige Volatilität besitzen, schütten durchschnittlich auch niedrigere Gewinne aus. Slots mit hoher Volatilität, also hohem Risiko, lassen sich zwischen den Gewinnen hingegen mehr Zeit. Vor allem dann, wenn mit einem Bonus gespielt wird, sollte darauf geachtet werden, welche Volatilität für den jeweiligen Slot angezeigt wird.

Bonus anfordern und zusätzliches Guthaben sichern

Ein weiterer Trick besteht darin, sämtliche Boni eines Anbieters nach Wahl wahrzunehmen. Selbst ohne eine Einzahlung bekommen Nutzer in den meisten Casinos ein kleines Startguthaben, welches zum Kennenlernen genutzt werden kann. Doch auch für die ersten Einzahlungen gibt es unter Umständen ein Bonusguthaben oder Freispiele, welche im weiteren Verlauf genutzt werden können. Prinzipiell wird dadurch der eingezahlte Betrag vermehrt, wodurch bei gleichem Einsatz pro Spin mehr Umdrehungen gespielt werden können.

Damit kann es sich also definitiv lohnen, einen der vielen Boni in der Welt der Online Casinos in Anspruch zu nehmen. Eine kurze Suche reicht aus, um eine große Auswahl von passenden Aktionen bei Plattformen für digitales Glücksspiel ausfindig machen zu können. Im Normalfall gibt es bei Online Casinos folgende Aktionen, die alle Nutzer beanspruchen können:

Bonus nach Anmeldung;

Willkommenspaket (Bonusguthaben für die ersten Einzahlungen);

ggf. Wöchentliche Boni;

ggf. Turniere und andere Events;

ggf. Cashback und Treueprogramm.

Kein Betrug, aber Tricks!

Abschließend lässt sich festhalten, dass es nicht möglich ist, an Spielautomaten zu betrügen. Heutzutage ist die Software viel zu sicher, um übergangen werden zu können. Allenfalls ein technisches Problem seitens eines Online Casinos könnte dazu beitragen, dass es zu Sicherheitslücken kommen könnte. Dies ist allerdings durchaus unwahrscheinlich. Auch in den physischen Spielotheken ist es nicht möglich, einen Automaten zu manipulieren. Diese sind an ein Netzwerk gekoppelt, welches den Automat sofort blockieren würde.

Dennoch gibt es einige Tricks, mit denen die Chancen beim Glücksspiel erhöht werden können. Zwar haben diese nur minimale Auswirkungen, sind dafür allerdings vollkommen legal und teilweise sogar vom Casino erwünscht. Unter anderem sind es der RTP-Wert und die Volatilität eines Spielautomaten, die wichtige Faktoren darstellen. Auch das Anfordern von Boni und anderen Prämien kann hilfreich sein, um die mathematischen Chancen auf einen Erfolg zu steigern.