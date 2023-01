Kwasniok freut sich auf das Duell mit dem VfB Stuttgart

Fußball-Zweitligist SC Paderborn geht hochmotiviert in die Achtelfinalpartie des DFB-Pokals am Dienstag gegen Bundesligist VfB Stuttgart (18.00 Uhr/Sky). "Wir werden unser letztes Hemd auf dem Platz lassen. Schließlich geht es um viel Geld und ein tolles Gefühl", sagte Trainer Lukas Kwasniok vor dem Duell mit den Schwaben: "Wir freuen uns auf eine magische Nacht."

Die Mannschaft von Bruno Labbadia sei "besser besetzt als wir", so Kwasniok: "Neben der individuellen Qualität verfügt Stuttgart über Wucht in der Defensive und schnelles Umschalten." Dennoch wollen die Paderborner, die in der Runde zuvor schon in Werder Bremen einen höherklassigen Gegner aus dem Pokal gekickt hatten, dagegenhalten.

Im Vergleich zum Last-Minute-Sieg am Freitag beim Karlsruher SC (1:0) will der Trainer des Tabellenfünften der 2. Liga rotieren. Winter-Neuzugang Bashir Humphreys, ausgeliehen vom englischen Topklub FC Chelsea, wird dabei erstmals im Kader stehen, ein Einsatz ist möglich. "So einen fantastischen Jungen habe ich selten erlebt. Er ist eine absolute Frohnatur und sehr kommunikativ", lobte Kwasniok den 19 Jahre alten Engländer.

