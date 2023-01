Andre Breitenreiter glaubt an die Wende mit Hoffenheim

Foto: AFP/SID/DANIEL ROLAND

Trainer Andre Breitenreiter vom tief in der Krise steckenden Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim sieht die Misere auch als Chance. "Die Situation nervt natürlich. Aber wir haben eine enge Kommunikation mit den Spielern und den Verantwortlichen. Jeder möchte die Wende herbeiführen", sagte der Coach vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) beim Titelverteidiger RB Leipzig: "Die Situation ist sehr spannend, denn wir werden das Ding drehen - und dann haben alle dazu gelernt."

Die TSG wartet seit acht Bundesligaspielen auf einen Sieg und holte in diesem Zeitraum nur zwei Punkte. Als Reaktion auf das Tief hat Hoffenheim den dänischen Nationalspieler Thomas Delaney (31) verpflichtet. Der frühere Profi von Borussia Dortmund und Werder Bremen wurde vom spanischen Erstligisten FC Sevilla ausgeliehen. Ob Delaney schon in Leipzig zum Einsatz kommen wird, ließ Breitenreiter am Dienstag offen.

Die Personalnot spricht für einen Einsatz des erfahrenen Mittelfeldspielers, der die Mannschaft stabilisieren soll. In Leipzig werden Kevin Vogt, Robert Skov, Angelo Stiller, Pavel Kaderabek, Dennis Geiger, Jacob Bruun Larsen und Grischa Prömel fehlen.

