Das erste Highlight des neuen Jahres für die Jungbullen steht an: Da sich die U19 des FC Red Bull Salzburg im Herbst als UEFA Youth League-Gruppenzweiter durchgesetzt hat, besteht am kommenden Dienstag, den 7. Februar (18 Uhr), die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen. Dabei gastiert das Team von Coach Fabio Ingolitsch in einem Hopp-oder-top-Match bei den Young Boys Bern.

Die Jungbullen von Coach Fabio Ingolitsch wollen - wie hier im Herbst gegen Dinamo Zagreb - auch in Bern Grund zum Jubeln haben.

Young Boys mit furiosem Comeback in Schweden

Die Schweizer haben im sogenannten Meisterweg bereits zwei Hürden übersprungen und dabei auch gezeigt, aus welchem "Holz sie geschnitzt sind". Überwanden die Youngster von Young Boys Bern in Runde 1 NK Domzale mit einem Gesamtscore von 5:2 noch verhältnismäßig entspannt, entpuppte sich das darauffolgende Duell der Berner als (kleines) Wunder von Solna: Daheim bezog YB im Hinspiel eine 0:3-Pleite. In Schweden egalisierte die Niederhäuser-Equipe allerdings diese Hypothek, um sich letztlich gar in „doppelter“ Unterzahl im Elfmeterschießen mit 9:8 gegen AIK durchzusetzen.

Einige der UEFA Youth League-Kicker sind für den BSC Young Boys II in der drittklassigen Promotion League unterwegs, wo sie einen Mittelfeldrang ausschmücken.

Die diesjährige Pflichtspiel-Premiere beider Mannschaften wird im Stadion Wankdorf – der zweitgrößten Fußballarena der Schweiz – abgehalten. Ankick ist um 18:00 Uhr. Der FC Red Bull Salzburg stellt wie gewohnt einen kostenlosen Livestream auf der Homepage zur Verfügung.

"Müssen mental das richtige Spannungsniveau finden"

Fabio Ingolitsch: „Ein K.-o.-Duell zum Saisonstart ist eine spezielle Situation für uns alle. Wir müssen vor allem mental das richtige Spannungsniveau finden, um den Fokus völlig auf unser Spiel legen zu können. Genau für solche Herausforderungen spielen wir Fußball. Wir fahren mit dem klaren Ziel nach Bern, in die nächste Runde zu kommen!“

Personelle Situation: Benjamin Atiabou, Dario Bijelic und Lukas Wallner fehlen verletzungsbedingt.

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty