Mit FIFA 23 setzen EA und FIFA ihr Bestes, um die Serie auf eine unvergessliche Art und Weise zu beenden. Mit einer Fülle an neuesten Technologien und allen aktuellen Transfers, Trikots, Ligen und Turnieren aus der Welt des Fußballs, ist FIFA 23 eine wahrhaft beeindruckende Erfahrung für Spieler. Um jedoch wirklich erfolgreich zu sein und sich im FIFA 23 Ultimate Team von der Konkurrenz abzuheben, ist es von entscheidender Bedeutung, sich mit den besten Tipps und Tricks auszustatten.

Bild: EA Sports

Diese hilfreichen Tipps können den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen und dabei helfen, das Spiel auf ein höheres Niveau zu bringen. Also bereiten Sie sich vor, Ihr virtuelles Fußballspiel auf die nächste Stufe zu bringen und lernen Sie jetzt die wichtigsten Tipps für FIFA 23 kennen!

Verteidigung - Der Grundstein für jeden Erfolg

Verteidigen wurde in FIFA 23 optimiert und hat mehr Bedeutung denn je. Daher ist es von größter Wichtigkeit, dass Sie Ihre Verteidiger manuell kontrollieren. Aber sei gewarnt, eine einzige unbedachte Bewegung kann den Unterschied ausmachen. Deswegen ist es von entscheidender Bedeutung, stets ein Auge auf die Formation deiner Abwehr zu haben.

Anstatt Tackles zu setzen, solltest du deine Mittelfeldspieler agiler einsetzen, um deine Abwehr zu stärken. Verlassen Sie Ihre Positionen und Sie geben dem Gegner ungewollt Platz. In den meisten Fällen ist es besser, Ihre Abwehrformation beizubehalten und auf den ersten Zug des Angreifers zu warten.

Eines ist klar: Mit einer starken Verteidigung verbessern Sie deutlich Ihre Gewinnchancen in jedem einzelnen Match in Fifa 23.

Das Geheimnis erfolgreicher Mannschaften: Teamchemie

In FIFA 23 wird es umso wichtiger, ein Auge auf die Teamchemie deines Teams zu haben. Je höher die Teamchemie einer Mannschaft ist, desto besser funktionieren Passspiele und Bewegungen. Eine schlechte Teamchemie kann hingegen zu einem unkoordinierten Spiel führen und die Chancen auf den Sieg verringern.

Falls Sie es nicht wüssten, gibt es in FIFA 23 nun eine erweiterte Möglichkeit, die Teamchemie zu beeinflussen. Mit der Einführung der Spieler-Chemie habt Ihr nun eine größere Kontrolle über die Verbindungen zwischen Euren Spielern. Eine hohe Chemie kann durch Ähnlichkeiten zwischen den Spielern erreicht werden, wie beispielsweise gemeinsame Herkunft, Mannschaft oder Liga.

Für jede Ähnlichkeit wird ein Chemiepunkt gutgeschrieben, was zu einem Maximalwert von drei Chemiepunkten pro Spieler führen kann. Also, nehmt Euch die Zeit, um Eure Mannschaft sorgfältig zusammenzustellen und setzt auf Teamchemie, um Eure Chancen auf den Sieg zu maximieren.

FIFA Münzen als Grundlage für den Erfolg in FUT 23

Fifa Münzen sind ein unverzichtbarer Bestandteil von FIFA 23 Ultimate Team, ohne den Sie ihr Team nicht aufbauen können. Diese sind also unerlässlich für den Aufbau Ihrer Mannschaft in FUT 23 und ermöglichen Ihnen, Ihre Träume von einer unbesiegbaren Mannschaft zu verwirklichen.

Ob Sie nun durch jedes Spiel eine kleine Anzahl an Münzen verdienen oder durch den Handel mit Spielerkarten und den Kauf von Spielern, die Münzen sind das Fundament für Ihren Erfolg in FIFA 23.

Je mehr Sie haben, desto einfacher ist es, Ihre perfekte Mannschaft zu kreieren, deswegen nützen Sie die Gelegenheit und kaufen Sie ganz praktisch FIFA 23 Münzen. Werden Sie zum Meister des Ultimate Teams, indem Sie Ihre Münzen weise und strategisch einsetzen.

Entdecke deine perfekte Formation in FIFA 23

Jeder FIFA-Spieler hat seine eigene Spielphilosophie. Ein wichtiger Teil des einzigartigen Spielstils ist die Wahl Ihrer Formation. Jeder Spieler entdeckt früher oder später eine Formation, die besonders gut zu seinem Spielstil passt und bleibt dann oft dabei.

Bisher haben viele Spieler die 3-5-2 Formation als beliebte Wahl gesehen und diese ist sicherlich eine, die Sie ausprobieren müssen. Der Weg zur Entdeckung Ihrer idealen Formation ist kein leichter, aber durch hartes Training und tägliches Spielen können Sie die Formation finden, die perfekt zu Ihrem Spielstil passt.

Meistern Sie die Standardsituationen

In FIFA 23 sind Standardsituationen ein wichtiger Teil des Spiels und es ist von höchster Bedeutung, dass Sie sie sorgfältig ausführen. Eckbälle und Freistöße können den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, das Spiel zu gewinnen.

Bei Freistößen müssen Sie besonders vorsichtig sein. Trotz der vereinfachten Steuerung wurden die Schussoptionen deutlich eingeschränkt. Wenn Sie also weniger Zeit im Training verbracht haben, ist es ratsam, dass Sie sich in solcher Situation für den kurzen Pass entscheiden und sich auf eine präzise Flanke fokussieren, um erfolgreich zu treffen. Bei einem Eckball ist es manchmal am besten, einen zweiten Spieler zu rufen. Somit können Sie unvorhersehbarer sein und den Gegner überraschen.

Und das waren unsere Tipps und Tricks für FIFA 23. Wir hoffen, dass die bereitgestellten Informationen hilfreich waren und Sie Ihr Spiel damit noch weiter entwickeln können. Viel Spaß!