Streich fordert Konzentration von seiner Mannschaft

Foto: AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Der Finaleinzug im Vorjahr soll dem SC Freiburg auch in dieser Pokalsaison weiter Schwung verleihen - ungeachtet der jüngsten Misserfolge in der Fußball-Bundesliga. Der DFB-Pokal sei "etwas ganz Besonderes", in der vergangenen Saison habe der Verein "besondere Sachen" auf dem Weg ins Endspiel erlebt, sagte Trainer Christian Streich vor dem Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) beim Zweitligisten SV Sandhausen.

Dies müsse "Motivation genug sein für die Spieler, die das erlebt haben", ergänzte der 57-Jährige mit Blick auf die Partie gegen den Außenseiter. "Wer nach Sandhausen fährt und denkt, es war schwierig in Dortmund, aber Sandhausen, das geht schon, der ist falsch gewickelt", warnte Streich. Er sei jedoch überzeugt, dass das so nicht stattfinde. Ein möglicher Viertelfinal-Einzug sei schließlich "ein richtiger Erfolg".

Verzichten müssen die Breisgauer auf den verletzten Yannik Keitel. Im Tor wird erneut Ersatzkeeper Noah Atubolu eine Chance von Streich erhalten.

© 2023 SID