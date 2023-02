Thomas Letsch setzt im Pokalspiel auf Bochums Heimstärke

Der VfL Bochum will auch Borussia Dortmund seine Heimstärke spüren lassen und im Achtelfinale des DFB-Pokals forsch zu Werke gehen. "Wir brauchen die Balance und einerseits Stabilität, aber ohne Mut und Risiko werden wir mit Sicherheit keine Chance haben", sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Derby am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF).

"Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir uns verstecken. Der Sicherheitsgedanke hier in einem Heimspiel im Achtelfinale wäre der falsche Ansatz", fügte der 54-Jährige an, der mit seinem Team zuletzt in der Bundesliga fünf Siege in Folge im Ruhrstadion feierte. Mit Blick auf das Budget und den Kaderwert sei der VfL zwar "das vermeintlich kleinste Licht in der Liga, aber wir zeigen, dass es keine Rolle spielt, wenn wir als Mannschaft funktionieren", sagte Letsch.

Am Samstag hatte Bochum die TSG Hoffenheim 5:2 besiegt und peilt nun wie im Vorjahr den Viertelfinaleinzug im Pokal an. Notfalls auch per Elfmeterschießen. "Wenn wir unterschreiben könnten, dass wir ins Elfmeterschießen gehen, hätte ich nichts dagegen", sagte Letsch.

