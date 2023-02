Hanna Glas spielt künftig für Kansas City Current

Die schwedische Fußball-Nationalspielerin Hanna Glas verlässt nach fast drei Jahren den deutschen Vizemeister Bayern München. Die 29-Jährige wechselt zum US-Erstligisten Kansas City Current. Dort wird sich die Außenverteidigerin zunächst ihrer Reha widmen, nachdem sie sich im Sommer bei einer Knieverletzung unter anderem das Kreuzband gerissen hatte.

"München und unsere Mannschaft werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich habe mich auch in die Stadt verliebt und werde sie als mein zweites Zuhause in Erinnerung behalten", sagte Glas, die 2021 mit den Bayern deutsche Meisterin geworden war.

Glas war 2020 von Paris St. Germain nach München gekommen, in 50 Pflichtspielen erzielte sie acht Tore. Ihr Siegtreffer im Champions-League-Halbfinalhinspiel gegen den FC Chelsea wurde von der UEFA in der Saison 2020/21 zum schönsten Tor der Spielzeit gekürt.

