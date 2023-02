Der frühere Bundesliga-Coach Domenico Tedesco (RB Leipzig, FC Schalke 04) ist neuer belgischer Fußball-Nationaltrainer. Wie der Verband RBFA am Mittwoch verkündete, unterschrieb der 37-Jährige einen Vertrag, der die Europameisterschaft 2024 in Deutschland einschließt. Tedesco folgt auf den Spanier Roberto Martinez, der nach dem WM-Vorrundenaus seinen Rücktritt erklärt hatte.

Tedesco übernimmt die belgische Nataionalmannschaft

"Für mich ist es eine große Ehre, neuer Cheftrainer der belgischen Nationalmannschaft zu sein", sagte Tedesco laut einer Verbandsmitteilung: "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und bin extrem motiviert. Ich hatte schon ab dem ersten Gespräch ein sehr gutes Gefühl."

Eine Taskforce des Verbands erkor Tedesco, der im September beim DFB-Pokalsieger RB Leipzig freigestellt worden war, als Wunschlösung aus. Der Deutsch-Italiener hatte zuvor unter anderem von 2017 bis 2019 Schalke 04 betreut.

