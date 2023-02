Kuntz beteiligt sich an der Spendenaktion des TFF

Der türkische Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien zu Spenden aufgerufen. "Wir vom türkischen Fußballverband TFF haben ebenfalls eine Spendenaktion ins Leben gerufen, wo sich unsere Nationalspieler, meine Familie und ich natürlich beteiligen", sagte der 60-Jährige in einem Video auf dem Twitter-Kanal der Nationalmannschaft des Landes.

"Egal ob Deutsche, Deutsch-Türken, Türken oder Menschen aus der ganzen Welt", jeder könne spenden, sagte Kuntz, der seit September 2021 für den türkischen Verband tätig ist. Das Geld werde an den türkischen Katastrophenschutz überwiesen, dies stelle der Verband sicher.

Von den schweren Erdbeben könnten nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bis zu 23 Millionen Menschen betroffen sein. Drei Tage nach der Katastrophe liegt die Zahl der Todesopfer nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde am Donnerstagmittag bei mehr als 14.000. Es werden jedoch in beiden Ländern noch viele Menschen vermisst.

