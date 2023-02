Zunächst stellt die UEFA 200.000 Euro bereit

Die UEFA leistet finanzielle Unterstützung für die Opfer der schweren Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Wie die Europäische Fußball-Union am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gab, werden in einem ersten Schritt 200.000 Euro bereitgestellt, um humanitäre Unterstützung zu leisten.

"Die UEFA tätigt diese Spende, um die sofortige humanitäre Reaktion auf diese schreckliche Tragödie zu unterstützen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Der Verband wolle auch die Hilfsbemühungen seiner nationalen Landesverbände koordinieren.

Zudem sollen in allen europäischen Klub-Wettbewerben in der kommenden Woche Schweigeminuten abgehalten werden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte dies den Klubs der Frauen-Bundesliga, der 3. Liga sowie der 2. Frauen-Bundesliga bereits für das kommende Wochenende empfohlen.

