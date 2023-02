Die frohe Botschaft wurde via Twitter verkündet

Foto: AFP/GETTY IMAGES/SID/MATTHEW STOCKMAN

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger (38) und seine Frau Ana Ivanovic erwarten den dritten gemeinsamen Nachwuchs. Die 35-Jährige verkündete die frohe Botschaft am Freitag via Twitter mit einem Foto, auf dem Schweinsteiger seine Hand auf ihren Bauch legt. "Wir sind bald in der Unterzahl", schrieb die ehemalige Tennisspielerin.

Die ehemalige French-Open-Siegerin Ana Ivanovic hatte im März 2018 Sohn Luka zur Welt gebracht, im August 2019 folgte Bruder Leon. Die Serbin und Schweinsteiger hatten im Sommer 2016 in Venedig geheiratet. Ivanovic hatte immer betont, "mindestens drei Kinder" haben zu wollen.

