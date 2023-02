Casinos sind die glamouröse Welt der Mythen und Wunder. Seit einigen Jahrhunderten haben sie sich in mehreren Ländern fest etabliert und wurden sogar zu einer Touristenattraktion. Das beste Beispiel hierfür sind wohl der Strip in Las Vegas sowie das weltberühmte Casino in Monaco, wo schon ein paar James-Bond-Filme gedreht wurden.

Bild von Aidan Howe auf Pixabay

Moderne Technologie hat seit Mitte der 1990er Jahre jedoch noch eine neue Variante der Casinos zutage gebracht — Online Casinos. Damals war zwar die Technologie noch nicht so weit wie heute, dass dort sogar problemlos Live-Spiele angeboten werden konnten, aber haben sie sich zu einer echten Alternative für leidenschaftliche Spieler entwickelt. Man kann beispielsweise von speziellen Aktionen, wie unter anderem einem Vulkan Vegas Bonus Guthaben profitieren. Eines haben diese zwei Casinos jedoch gemeinsam: Es muss echtes Geld eingesetzt werden. An dieser Stelle kommen Social Casinos zum Einsatz, in denen man kein echtes Geld einsetzen muss oder kann.

Social Casinos — Definition

Social Casinos sind einem Online Casino sehr ähnlich, indem man diverse Casinospiele allerdings vollkommen kostenfrei spielen kann. Meistens bestehen Social Casinos über soziale Netzwerke wie Facebook, sodass man zusammen mit Freunden, Bekannten oder Familie ein Casinospiel spielen kann.

Ein Social Casino gibt es allerdings auch App, die man auf seinem Smartphone installieren kann. Entsprechend ähnelt sich ein Social Casino anderen Spielen, die man per App oder auf sozialen Netzwerken spielen kann. Es nennt sich Social Casino aufgrund seines gesellschaftlichen Effekts, wenn auch mithilfe des Internets.

Unterschiede Social Casino vs. Online Casino

Um zu verdeutlichen, dass zwischen einem Social Casino und einem Online Casino ganze Welten liegen können, haben wir Ihnen die Unterschiede übersichtlich zusammengetragen:

Social Casino Online Casino Kein Echtgeldeinsatz Echtgeldeinsatz erforderlich Fast überall legal In einigen Ländern verboten Spiel mit anderen Spiel für sich selbst und allein Alle Spiele sind kostenfrei Nur manche Spiele sind als Demo kostenfrei Gewinne können nicht ausgezahlt werden Gewinne können ausgezahlt werden

Wie man sieht, unterscheiden sich die zwei Varianten der Online Casinos vornehmlich darin, inwiefern echtes Geld zum Einsatz kommt und man sich eventuell einen Gewinn ausschütten kann.

Wie funktioniert ein Social Casino?

In Social Casinos spielt man kostenfrei mit virtuellem Spielgeld oder Chips, sodass ein Gewinn nicht ausgezahlt werden kann. Ein ähnliches Prinzip gilt in Online Casinos, wenn man auf deren Seite Spiele kostenlos als Demo spielt. Nur wird in einem Online Casino bei einem Spieldemo unendlich viel Spielgeld zur Verfügung gestellt. In einem Social Casino ist das Spielgeld begrenzt.

Das virtuelle Spielgeld erhält man in einem Social Casino automatisch ohne jegliches Zutun, sobald man sich dort registriert hat. Mehr Spielgeld erhält man durch das Erfüllen von Tagesaufgaben, was anderen Onlinespielen sehr ähnelt. Auch zu bestimmten Tageszeiten erhält man weitere virtuelle Chips allein fürs Einloggen. Entsprechend regeneriert sich das virtuelle Spielgeld von ganz allein, wenn es aufgebraucht ist. Wenn man nicht warten kann oder will, besteht die Möglichkeit, sich Spielgeld in der Social Casino App zu kaufen. Obschon in dem Fall mehr oder minder echtes Geld zum Einsatz kommt, kann man sich dennoch am Ende keine Gewinne auszahlen lassen. Das bedeutet, dass das Spielgeld einfach wertlos ist.

Vorteile von Social Casinos

Zwei Vorteile von Social Casinos haben wir Ihnen im Prinzip bereits genannt. Dies wären einerseits der gesellschaftliche Effekt, sodass man sogar zusammen mit Freunden spielen kann und natürlich der Effekt der kostenfreien Spiele. Darüber hinaus ergeben sich für Spieler jedoch noch einige Vorteile mehr:

Fair und legal: Social Casinos müssen ähnlich wie Online Casinos auch ein paar Hürden überwinden, um seine Spiele legal anbieten zu dürfen. Da deren Spiele allerdings kostenfrei sind, die Richtlinien ein wenig geringer als bei einem richtigen Online Casino, bei dem man echtes Geld verwenden muss. Gesetzliche Vorschriften bestehen im Grunde nur, um Spielsucht gar nicht erst entstehen zu lassen. Für Spielsucht sind die Risiken in einem Social Casino um einiges geringer bis kaum vorhanden. Unterhaltsamer Spaß: Nun, Social Casinos sind kostenfrei. Man muss sich dort zwar auch anmelden und kann weitere virtuelle Spielchips kaufen, es ist jedoch keineswegs ein Muss. Die meisten Spieler spielen komplett kostenfrei. Jederzeit verfügbar: Social Casinos gibt es sowohl als App als auch über den Desktop wie Online Casinos auch. Sie stehen Spielern jederzeit zur Verfügung, ganz gleich wo sie sind und welches Endgerät sie nutzen. Sie werden besser: Die ersten Social Casinos hatten vielleicht keine sonderlich große Auswahl an Spielen, was sich stark geändert hat. Mittlerweile kann man in einem Social Casino alle Spiele spielen, die auch in einem Online Casino zur Verfügung stehen würden.

Wie finanziert sich ein Social Casino, wenn alles kostenlos ist?

Kostenlose Angebote werden für gewöhnlich über Werbung oder interne Kaufangebote, die als sogenannte Mikrotransaktion tituliert werden. Aus diesem Grund kann man in Social Casinos auch virtuelles Spielgeld kaufen. Den Hauptumsatz erzielen Social Casinos stets mit Werbung.