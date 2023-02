Schaut man sich die Geschichte der Menschheit an, waren Kartenspiele, Sportwetten und weitere Glücksspiele schon immer sehr beliebt in der Gesellschaft. Die wichtigsten Zweige der iGaming-Branche sind Online Casinos wie Vulkan Vegas und Online Buchmacher. Gemeinsam haben sie die iGaming-Branche dorthin gebracht, wo sie heute ist.

Bildquelle: https://unsplash.com/photos/NYpOl-PJDkM

Im Grunde begann der Boom der iGaming-Branche in der Mitte der 1990er Jahren mit einem Freihandels- und Verarbeitungsgesetz in Antigua und Barbados. Ein Online-Lotttoanbieter nahm daraufhin in Windeseile in Europa die Pole-Position ein und kurz darauf entstand das erste Online Casino der Welt. Innerhalb von nur 12 Monaten sollten mehr als 200 iGaming-Anbieter allein in Europa folgen. Die Branche boomt weiterhin und erweist sich wahrlich als riesig.

Wie konnte die iGaming-Branche einen solchen Boom erleben?

Die Digitalisierung von klassischen Casinospielen und Sportwetten fand ziemlich schnell unter leidenschaftlichen Spielern großen Anklang. Wenn man versteht, welchen Platz Spielen in der menschlichen Gesellschaft hat, kann man auch die Gründe für den Boom der iGaming-Branche besser nachvollziehen. Diese sind äußerst facettenreich und setzen sich aus den folgenden Aspekten zusammen:

Entwicklung moderner Technologie;

Unterhaltung;

Psychologie;

Wandel des Spielererlebnisses.

Entwicklung moderner Technologie

Zweifelsohne ist die Entwicklung moderner Technologie rasant fortgeschritten. Die iGaming-Branche fackelt nicht lange, um sich neueste Technologie zunutze zu machen und dadurch seinen Spielern ein ganzheitliches Erlebnis bieten zu können. Dank besserer Grafiken, Animationen und entsprechenden Sounds im Hintergrund werden Spieler leicht dazu gebracht, mehr zu spielen. Die neuesten Entwicklungen in der Technologie umfassen mobiles Spielen und Virtual Reality.

In der modernen Zeit hat fast jeder ein Smartphone. Das Smartphone ermöglicht es Spielern jederzeit zu spielen und das vollkommen unabhängig von dem Ort, an dem sie sich aufhalten.

Virtual Reality ist noch ziemlich brandneu in der iGaming-Branche und steckt noch in den Kinderschuhen. Die Technologie wird Spielern ein noch intensiveres Spielerlebnis ermöglichen.

Sowohl im Fall des modernen Spielens als auch Virtual Reality zeigt sich die komfortable Nutzung von iGaming-Services für den Spieler. Man muss nicht mehr zu einem Casino anreisen und kann es in seiner bunten Vielfalt dort erleben, wo man sich gerade befindet.

Der Boom des eCommerce

Der Aspekt des eCommerce sollte für das Wachstum der iGaming-Branche nicht missachtet werden. Zwar wird eCommerce fleißig dafür verantwortlich gemacht, dass sich stationäre Geschäfte sowie landbasierte Casinos immer schwerer halten können. Jedoch verzeichnen jene Unternehmen, ganz gleich welcher Branche, die sich an moderne Gegebenheiten angepasst haben, weiterhin gute Umsätze. Wer sich der Innovation verschlossen hat, fällt in ein tiefes Loch und muss die Türen schließen. Im Vergleich zum Handel ist dieser Trend bei Casinos noch ziemlich subtil.

Es ist für jeden etwas dabei

Die iGaming-Branche hat für ihre Spieler eine gigantische Auswahl auf Lager. Ein reines Online Casino oder Online Buchmacher kratzt hierbei nur an der Oberfläche.

In Online Casinos finden Spieler tausende Slots unterschiedlichster Arten mit innovativen Spielmechanismen vor. Live Casinos sind in diesem Fall die Sahnehaube, da sie Spielern ein lebhafteres Unterhaltungserlebnis bieten, als die traditionelle Online-Casinospiele, bei denen man nur gegen einen Computer spielt. Spieler bevorzugen das reale Spieleerlebnis, wobei sie im Live Casino mit anderen Spielern sowie den echten Kartengebern sogar persönlich kommunizieren können. Online Buchmacher können Sportwetten zu Wettkämpfen und Turnieren aus der ganzen Welt anbieten, sodass Wettfans immer eine Sportwette abschließen können.

Dank der großen Auswahl können Spieler nahezu unendliches Entertainment genießen. Ein solch facettenreiches Angebot kann ein landbasiertes Casino oder Buchmacher kaum offerieren.

Boni

Am wichtigsten sind in der iGaming-Branche die Boni. Boni werden bei landbasierten Casinos und Buchmachern kaum angeboten, wenn überhaupt. Mithilfe der Boni profilieren sich die zahlreichen Anbieter auf dem iGaming-Markt und können zum Vorteil der Spieler vielseitig gestaltet sein:

Freispiele;

Einzahlungsboni;

Freiwetten;

Startguthaben;

Treueprogramme mit weiteren Vorteilen.

Um einen Bonus zu erhalten, muss man sich nur bei einem Online Casino oder Buchmacher anmelden. Spieler erhöhen mit Boni ihr Spielbudget und können dadurch einige Zeit allein mit den Boni spielen. Man selbst investiert dabei nur sehr wenig seines eigenen Budgets.

Die iGaming-Branche ist ein Gigant

Die Gaming-Branche hat in den letzten Jahren ein paar Evolutionen durchgemacht. Am stärksten wird sie aktuell von der Gaming-Branche in Form von Computerspielen beeinflusst. Dies ist vor allem sichtbar an der Art der Spiele, die es heutzutage in Online Casinos gibt. Slots werden immer ausgeklügelter und erstrecken sich wie ein Computerspiel über mehrere Levels. Virtual Reality ist der nächste Schritt ihrer Entwicklung, die bereits ihren Anklang in der herkömmlichen Gaming-Branche gefunden hat. Der Trend steigt stetig weiter an, sodass die iGaming-Branche bereits einen Wert von rund 80 Milliarden Euro aufweist. Sofern der Wachstumstrend stabil bleibt, wird sie innerhalb weniger Jahre bereits 100 Milliarden Euro wert sein.

Einige mögen über die Größe der iGaming-Branche sehr überrascht sein, aber kommt dieser Trend nicht von ungefähr. Seine Wurzeln finden sich schlichtweg in der menschlichen Gesellschaft selbst, die schon immer von Glücksspielen und ihrer Unterhaltung begeistert war.