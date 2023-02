Lohmann musste aus dem Trainingslager abreisen

Foto: AFP/SID/FRANCK FIFE

Die deutschen Fußballerinnen müssen im Länderspiel gegen Schweden am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) auf Sydney Lohmann verzichten. Die Mittelfeldspielerin von Bayern München musste aufgrund von muskulären Problemen vor dem Start ins WM-Jahr in Duisburg abreisen, das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagvormittag bekannt.

Bis Sonntag hatten die Vize-Europameisterinnen in Marbella ein sechstägiges Trainingslager zur Vorbereitung auf die WM absolviert. Bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) trifft Deutschland in Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

