Frankfurt und Berlin duellieren sich im Viertelfinale

Foto: AFP/SID/DANIEL ROLAND

Von den vier Viertelfinalspielen im DFB-Pokal werden drei im Free-TV übertragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin zum Auftakt der Pokalrunde zeigt am 4. April (18.00 Uhr) das ZDF, das späte Spiel an diesem Tag zwischen Bayern München und dem SC Freiburg läuft in der ARD (20.45 Uhr).

Das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig wird am 5. April ebenfalls vom ZDF übertragen (20.45 Uhr). Alle Partien sind zudem beim Bezahlsender Sky zu sehen, darunter auch das zuvor stattfindende Duell zwischen dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg und dem VfB Stuttgart (18.00 Uhr).

