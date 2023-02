Wetten boomen, egal ob online oder offline. Sportbegeisterte schließen vor dem nächsten spannenden Spiel oder Sportereignis noch schnell eine Wette ab und hoffen dann auf große Gewinne. Als Wettbegeisterter sollte man sich zum Beispiel den Stake.com Sportwetten Bonus nicht entgehen lassen.

Aber auch in der Wettbranche gibt es immer wieder Änderungen. Es entflammen immer wieder neue Trends, einige davon sind durchaus interessant, andere verschwinden wieder schnell. Ein Trend, der sich immer größerer Beliebtheit erlangt, sind die E-Sports- Wetten.

Bildquelle: https://unsplash.com/photos/Mf23RF8xArY

Immer mehr Wettanbieter nehmen diese Wetten in ihr Programm auf, was wiederum die Wettbegeisterten freut. Doch wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen den klassischen Sportwetten und den E-Sport Wetten?

Was sind E-Sports Wetten?

Zunächst einmal sollte man verstehen, um was genau es sich bei E-Sports handelt. Von E-Sports ist dann die Rede, wenn Menschen auf Basis von Computerspielen einen Wettkampf veranstalten. Besonders im asiatischen Raum hat der E-Sport immer größere Beliebtheit erlangt und sich zu einem echten Massenphänomen entwickelt.

Videospieler werden beim erfolgreichen Abschluss eines Turniers großzügig belohnt und von der Masse gefeiert. Aber auch in Europa und Nordamerika finden E-Sports Wetten immer mehr Beliebtheit. Viele Zuschauer verfolgen die Events regelmäßig und auch im Free-TV werden Matches übertragen.

Gleich wie bei den gewöhnlichen Sportwetten gibt es auch beim E-Sport Disziplinen, die besonders beliebt sind. Während man früher gerne auf Fußball-, American Football- oder Dartsspiele gewettet hat, sind es beim E-Sport Disziplinen wie Dota2, Starcraft, League of Legends oder Counter Strike.

Wo liegen die Vorteile von E-Sports Wetten im Gegensatz zu traditionellen Sportwetten?

Aufgrund des wachsenden Interesses sind E-Sports Wetten nicht nur für die Wettanbieter sehr interessant, sie bieten auch für die Wettbegeisterten selbst einige Vorteile. Im Gegensatz zu Sportwetten sind die Wettquoten bei E-Sports Wetten meist besser und auch einfacher zu lesen.

Dies liegt daran, weil sie lange nicht bekannt waren und die Wettanbieter lange Zeit einen großen Bogen darum gemacht haben. Sollte also der Spieler gewinnen, auf den man getippt hat, kann man sich über hohe Gewinne freuen. Dies liegt unter anderem daran, dass sich auf diesem Gebiet wesentlich weniger Quotenexperten tummeln, als auf dem Gebiet der traditionellen Sportwetten.

Deswegen tun sich einige Wettanbieter schwer, die beste Quotensetzung herauszufinden. Allerdings kann man davon ausgehen, dass sich dieser Sachverhalt ändert, wenn E-Sports Wetten noch mehr Bekanntheit erlangen. Bis jetzt sind die meisten E-Sports Wetten noch kostenlos zu sehen, während manche Sportereignisse nur übers Pay- TV verfolgt werden können.

Bei E-Sport handelt es sich also um einen Markt, mit sehr großem Wachstumspotenzial. Dies wiederum hat zur Folge, dass es noch viel Platz für neue Wettanbieter gibt. Aus diesem Grund buhlen die Wettanbieter um die Aufmerksamkeit von neuen Tippern, was zur Folge hat, dass lukrative Angebote auf Wettbegeisterte warten. Auch die Angebote werden immer vielfältiger, man versucht eben mit allen Mitteln neue Kundschaft anzulocken.

Ein weiterer, großer Vorteil, vor allem für alle rational denkenden Tipper, ist die Tatsache, dass der Faktor Glück eine wesentlich geringere Rolle spielt als bei gewöhnlichen Sportwetten. Einige Faktoren wie das Wetter oder der Heimvorteil spielen überhaupt keine Rolle. Bei Sportwetten haben auch Fehlentscheidungen des Schiedsrichters oder kuriose Eigentore einen Einfluss auf das Spielgeschehen, was bei E-Sports Wetten nicht der Fall ist.

Wo liegen die Nachteile von E-Sports Wetten im Gegensatz zu traditionellen Sportwetten?

Ein Nachteil, der auf der Hand liegt, ist die Tatsache, dass das Angebot von Spielen im Gegensatz zum traditionellen Sport deutlich geringer ist. Gewisse Tipper wetten ohnehin nur, weil sie ein Spiel interessiert und sie sich für den Sport begeistern.

Wenn man sich nicht für Computerspiele interessiert, sind E-Sports Wetten vermutlich nicht sonderlich interessant. Dies ist auch der Grund, wieso die Branche der E-Sports Wetten zunächst einmal keine Bedrohung für die Branche der traditionellen Sportwetten darstellt. Man kann sie eher als eine nützliche Ergänzung sehen, aber nicht als Ersatz.

Schaut man sich zum Beispiel ein Fußballmatch an, hat man bei Wetten unzählige Optionen, welche besonders von Sportbegeisterten und Kennern genutzt werden. Beim E-Sport stehen in der Regel aber nur zwei Optionen zur Verfügung. Einerseits verringert sich die Chance, ins Schwarze zu treffen, andererseits hat man aber deutlich weniger Möglichkeiten zu gewinnen. Ferner ist auch die Glücksspielsucht bei E-Sports Wetten hier und da anzutreffen, weshalb sich einige Fußballklubs versuchen davon zu distanzieren.

Wettarten bei E-Sports Wetten vs. Wettarten bei traditionellen Sportwetten

Nachdem die Wettarten der traditionellen Sportwetten den meisten geläufig sein dürften, widmen wir uns nun den unterschiedlichen Wettarten der E-Sports Wetten und vergleichen diese mit den Wettarten der traditionellen Sportwetten. Die beliebteste Art bei E-Sports Wetten ist gleich wie bei Real- Life- Sportwetten die klassische Siegwette.

Hier muss man wie bei fast jeder Sportart, den Sieger korrekt vorhersagen. Im Gegensatz zum Fußball gibt es hier allerdings meistens nur Wetten mit zwei Optionen. Die Remis- Auswahl ist hier also nicht verfügbar. Auch Handicap und Over/Unter- Wetten können abgeschlossen, wobei das Prinzip dasselbe wie im echten Sport ist.

Bei der Handicap-Wette im E-Sports wird ein Team mit einem fiktiven Punkterückstand oder Punktevorsprung versehen. Bei der Over/Under- Wette muss ein bestimmter Richtwert über- oder unterschritten werden. Beim Fußball zählen vornehmlich die Tore, bei einem Videospiel muss man zum Beispiel vorhersagen, ob die Anzahl der gespielten Karten einen bestimmten Wert über- oder unterschreitet.

E-Sportswetten eröffnen eine völlig neue Welt und sind für viele bestimmt sehr ansprechend und spannend. Man kann sich also auf viele neue spannende Spiele freuen, bei denen man gute Chancen hat, die Wette zu gewinnen. Überwiegend sind die Spiele außerdem kostenlos zu sehen, was den Spaß am Wetten zusätzlich erhöht. Ob diese Art von Wetten allerdings auch bei den Anhängern der traditionellen Sportwette Anklang findet, bleibt abzuwarten.