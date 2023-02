Der neue Monat März beginnt für die Jungbullen mit einem Highlight: Im Youth League-Achtelfinale gastiert die U19 des FC Red Bull Salzburg bei der U19 von Real Madrid. Das Duell am Mittwoch, den 1. März (14 Uhr), mit den Talenten der Königlichen wird in einer Partie und somit ohne Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Fabio Ingolitsch: "Wir wollen mit dieser Aufgabe wachsen"

Nach ihrem persönlichen Wunder von Bern blicken die Salzburger nun dem Achtelfinale der UEFA Youth League entgegen. Die Loskugeln brachten den Jungbullen dabei keinen geringeren Gegner als den Nachwuchs von Real Madrid. An diesem Mittwoch, den 1. März wird im Estadio Alfredo Di Stefano ab 14 Uhr das Weiterkommen ins Viertelfinale ausgespielt.

La Fabrica, die Akademie der Madrilenen, ist berüchtigt für ihre zahlreichen Stars. Ob direkt bei Real Madrid oder doch bei einem anderen Klub – viele Alumni haben den großen Durchbruch geschafft. Auch aktuell scheinen in der Elf von Ex-Real-Star und aktuellem U19-Coach Alvaro Arbeloa einige spannende Talente auf: Mit Marvel und Vinicius Tobias sind zwei der vielversprechendsten Youngsters in der Defensive beheimatet, für Torgefahr sorgen vor allem die zwei Mittelfeldakteure Nico Paz und Cesar Palacios (je 5 Treffer).

Jungbullen-Chefcoach Fabio Ingolitsch: „Uns erwartet die bislang größte Herausforderung in dieser Youth League-Saison. Wir wollen mit dieser Aufgabe wachsen, uns jeglichen Widerständen stellen und vor allem unsere DNA auf den Platz bringen. Wenn wir mutig auftreten und uns auf unsere Stärken fokussieren, sind wir davon überzeugt, dass wir dieses K.-o.-Duell für uns entscheiden können.“

Personelles: Benjamin Atiabou und Soumaila Diabate fehlen verletzungsbedingt. Raphael Hofer steht aufgrund einer Gelb-Sperre nicht zur Verfügung.

Kostenloser Livestream & Ticker

Als Gruppensieger vor Shakhtar Donetsk, RB Leipzig und Celtic Glasgow stand Real Madrid schon im Herbst als Achtelfinalist fest. Bekanntschaft machten die Salzburger mit dem Nachwuchs der Königlichen in der Vergangenheit bereits 2019/20 im UYL-Halbfinale, als sich die Spanier damals gegen Luka Sucic & Co. auf dem Weg zum Titelgewinn knapp mit 2:1 durchsetzen konnten. Nun haben die Schützlinge von Coach Fabio Ingolitsch also die Chance, sich dafür zu revanchieren.

Auf redbullsalzburg.at sowie in der FC RBS-App wird die Partie im kostenlosen Livestream übertragen.

Der Salzburger Weg ins UYL-Achtelfinale:

SPIELTAG 1: Di, 06. September 2022

FC Salzburg vs. AC Milan 1:1 (0:1), Stadion Grödig

FC Chelsea vs. FC Salzburg 1:1 (0:0), Surrey (FC Chelsea Training Ground)

FC Salzburg vs. Dinamo Zagreb 2:0 (0:0), Stadion Grödig

Dinamo Zagreb vs. FC Salzburg, 2:1 (0:1), Zagreb (Stadion Kranjceviceva)

FC Salzburg vs. FC Chelsea, 5:1 (3:1), Stadion Grödig

AC Milan vs. FC Salzburg 2:1 (0:0), Mailand (Centro Sportivo Vismara)

Young Boys Bern vs. FC Salzburg 2:3 (1:0), Bern (Stadion Wankdorf)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty