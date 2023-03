Nach dem "Wunder von Bern", als die U19 des FC Salzburg im Youth League-Playoff gegen Young Boys Bern im Finish die Partie kippte und ins Viertelfinale aufstieg, wartete dort unter den Top 8 (!) Europas kein Geringerer wie die U19 vom "galaktischen" Real Madrid. Bei den Königlichen lieferten die Jungbullen einen heroischen Fight, gingen durch Torgarant Konaté gar im Estadio Alfredo Di Stefano mit 1:0 in die Pause, ehe Fortuny (46.) und Ramon (62.) die Partie drehten. Die Salzburger kämpften, gingen Risiko und "All-in"...um in der 4. Min. der Nachspielzeit noch den 3:1-Endstand zu kassieren. Real steigt damit ins Halbfinale auf.

Brachte mit seinem 6. Youth League-Treffer die Jungbullen bei Real Madrid mit 1:0 in Führung: FC Salzburg-Torgarant Karim Konaté, der sich hier mit Reischl und Kapitän Wallner sowie seinem Team feiern lässt.

1:0-Pausenführung durch Karim Konaté per Elfer

An diesem Mittwoch, den 1. März, wurde im Estadio Alfredo Di Stefano ab 14 Uhr das Weiterkommen ins Viertelfinale ausgespielt. La Fabrica, die Akademie der Madrilenen, ist berüchtigt für ihre zahlreichen Stars. Ob direkt bei Real Madrid oder doch bei einem anderen Klub – viele Alumni haben den großen Durchbruch geschafft.

Auch aktuell scheinen in der Elf von Ex-Real-Star und aktuellem U19-Coach Alvaro Arbeloa einige spannende Talente auf: Mit Marvel und Vinicius Tobias sind zwei der vielversprechendsten Youngsters in der Defensive beheimatet, für Torgefahr sorgen vor allem die zwei Mittelfeldakteure Nico Paz und Cesar Palacios (je 5 Treffer).

Die Talente der Königlichen favorisiert, doch die Gäste um Chefcoach Fabio Ingolitsch versteckten sich bei herrlichem Sonnenschein und 6 Grad in der spanischen Hauptstadt keineswegs. Der 18-jährige Ivorer Karim Konaté brachte die Jungbullen mit seinem 6. Treffer im laufenden Wettbewerb sogar in Führung per Elfmeter (30.). Mit einem 1:0-Pausenstand zu ihren Gunsten gingen die Salzburger sogar in die Kabine.

Nach Karim Adeyemi hat der FC Salzburg wieder einen Toptorjäger und -Stürmer gleichen Vornamens: Karim Konaté, dessen 6. Saisontreffer in der Youth League bei der favorisierten U19 von Real Madrid jedoch letzendlich nicht reichte. Dennoch sorgten die Ingolitsch-Schützlinge für viel Furore in dieser YL-Spielzeit.

Schneller Ausgleich der Königlichen nach Pause

Nach Wiederbeginn folgte jedoch der schnelle 1:1-Ausgleich durch Fortuny und nach rund einer Spielstunde hatten die Talente vom amtierenden Champions League-Sieger Real Madrid die Partie gedreht. Der seit Anfang des Jahres 18-jährige Innenverteidiger, geborener Madrilene, Jacobo Ramón brachte die Gastgeber mit 2:1 in Front.

Die Jungbullen bewiesen Moral und setzten wie vor wenigen Wochen in der Schweiz wieder auf ihre Comebacker-Qualitäten, wurden für ihr Investment diesmal jedoch nicht belohnt. Nachdem die Ingolitsch-Schützlinge in der Schlussphase mehr Risiko, ja geradezu "All-In" gingen, kam Real in der 4. Minute der Nachspielzeit noch zum 3:1-Endstand und steigt damit ins Halbfinale auf.

Für die Salzburger Youngster ist die Youth League-Reise der Saison 2022/2023 damit beendet, doch Kapitän Wallner & Co. können erhobenen Hauptes vom Platz gehen und auf diese Europacup-Spielzeit blicken.

Mittwoch, 1. März 2023, 14 Uhr

Real Madrid U19 - FC Salzburg U19 - 3:1 (0:1)

Startaufstellung FC Salzburg U19: Krumrey - Gevorgyan, Baidoo, Wallner, Pejazic - Yeo, Sahin, Reischl, Sadeqi - Havel, Konaté. Trainer: Fabio Ingolitsch.

Tore: 0:1 Konaté (Elfer, 30.), 1:1 Fortuny (46.), 2:1 Ramon (62.), 3:1 Iker Bravo (90.+4).

Gelbe Karten Salzburg: Wallner, Yeo, Reischl.

There's a new Karim in town 🇨🇮🚀#RMASAL ⚪🔴 pic.twitter.com/QL85a7jlDp — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) March 1, 2023

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty