HSV bewirbt sich nicht für kommende Drittligasaison

Die Regionalliga-Mannschaft des Hamburger SV kann nicht in die 3. Liga aufsteigen. Der Traditionsklub verzichtet auf die Einreichung der dafür erforderlichen Bewerbungsunterlagen. Zur Begründung hieß es, der mögliche Aufstieg sei "finanziell, infrastrukturell und auch sportlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll".

In der Regionalliga Nord liegt das Team bei einem Spiel Rückstand aktuell sieben Punkte hinter Spitzenreiter VfB Lübeck. Sechs Zähler hinter dem HSV nimmt Hannover 96 II den dritten Tabellenplatz ein. Der Meister steigt am Saisonende direkt in die 3. Liga auf.

