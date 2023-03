Für ein Spiel gesperrt: Roger Schmidt

Der deutsche Trainer Roger Schmidt von Portugals Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon ist für seinen Flaschenwurf ins Publikum für ein Spiel gesperrt worden. Das berichten mehrere portugiesische Medien am Donnerstag übereinstimmend. Schmidt, der zudem eine Geldstrafe in Höhe von 1150 Euro zahlen muss, wird damit die Ligapartie am Freitag (21.15 Uhr) gegen den FC Famalicao verpassen.

Der 55-jährige Schmidt, der in der Bundesliga Bayer Leverkusen trainiert hatte, war am vergangenen Wochenende beim Spiel beim FC Vizela (2:0) in der Nachspielzeit beinahe von einer Plastik-Wasserflasche am Kopf getroffen worden. Als Reaktion schleuderte er die Flasche zurück ins Publikum und schimpfte. Dafür kassierte Schmidt vom Schiedsrichter die Rote Karte.

"Ich habe auf den Spott der Fans reagiert, die hinter mir waren. Das ist nicht erlaubt und ich akzeptiere die Rote Karte", hatte Schmidt kurz nach Abpfiff gesagt. Bei Benfica läuft es für Schmidt trotzdem gut: In der Liga führt der Klub die Tabelle mit acht Zählern Vorsprung an, in der Champions League befindet sich das Team auf Viertelfinalkurs.

