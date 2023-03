Wolfsburg trifft auf München

Im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen kommt es erneut zum Gipfeltreffen zwischen Bayern München und Double-Sieger VfL Wolfsburg. Außerdem empfängt im Kampf um die Finalteilnahme in Köln Zweitliga-Spitzenreiter RB Leipzig den Bundesligisten SC Freiburg. Das ergab die Auslosung durch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und "Losfee" Mirko Slomka am Sonntag.

Bayern und Wolfsburg waren bereits im Vorjahr im Halbfinale aufeinander getroffen. Damals hatten sich die Wölfinnen ebenfalls in München mit 3:1 durchgesetzt. Auch 2020/21 spielten beide Teams in der Vorschlussrunde gegeneinander, der VfL gewann in Wolfsburg mit 2:0.

Das Halbfinale wird vom 15. bis 17. April gespielt. Das Endspiel im Kölner Rhein-Energie-Stadion findet am 18. Mai statt.

