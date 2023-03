Neuendorf hofft auf mehr als 30.000 Zuschauer

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hofft im Pokalfinale der Frauen am 18. Mai auf einen Zuschauerrekord in Köln. "Wir wollen auf jeden Fall 30.000 plus x Zuschauer erreichen. Das streben wir an. Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht", sagte Neuendorf am Rande der Halbfinal-Auslosung.

Der bisherige Bestwert für das Endspiel im Kölner Rhein-Energie-Stadion liegt bei 26.282 Zuschauerinnen und Zuschauern aus dem Jahr 2010. Bei der ersten Austragung des Finals in der Domstadt hatte sich vor 13 Jahren der FCR 2001 Duisburg mit 1:0 gegen den FF USV Jena durchgesetzt.

In der diesjährigen Vorschlussrunde kommt es erneut zum Gipfeltreffen zwischen Bayern München und Double-Sieger VfL Wolfsburg. Außerdem empfängt Zweitliga-Spitzenreiter RB Leipzig den Bundesligisten SC Freiburg. Das Halbfinale wird vom 15. bis 17. April gespielt.

