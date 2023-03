DFB-Frauen testen im April gegen Brasilien

Auf dem Weg zur WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) messen sich die deutschen Fußballerinnen mit ihrem möglichen Achtelfinalgegner. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg empfängt Brasilien am 11. April (18.00 Uhr/ARD) zum Test-Kracher in Nürnberg. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. Zuvor tritt die DFB-Elf am Karfreitag (7. April) bei Ex-Europameister Niederlande an.

"Mit den Niederlanden und Brasilien erwarten uns zwei Hochkaräter", sagte Voss-Tecklenburg mit Blick auf die beiden Partien im Nürnberger Max-Morlock-Stadion und im niederländischen Sittard: "Wir wollen in diesen beiden Spielen die nächsten Schritte in der WM-Vorbereitung gehen."

Bei der Weltmeisterschaft könnten die Vize-Europameisterinnen in der K.o.-Phase auf die Südamerikanerinnen mit der sechsmaligen Weltfußballerin Marta treffen. Das letzte Kräftemessen hatten Alexandra Popp und Co. im Jahr 2017 in Sandhausen mit 3:1 für sich entscheiden. In der Vorrunde spielt die DFB-Auswahl gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea.

