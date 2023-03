Jürgen Klinsmann ist der neue Nationaltrainer Südkoreas

Südkoreas neuer Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann will dem zuletzt kriselnden Starspieler Heung-min Son wieder zu alter Stärke verhelfen. "Ich werde ihn viel, viel besser kennenlernen und ich hoffe, dass ich ihm die Ermutigung und die Motivation geben kann, sich in jeder Rolle und auf jedem Platz wohl zu fühlen", sagte Klinsmann bei seiner offiziellen Vorstellung.

Der frühere Bundesliga-Profi hatte als Kapitän bei der WM in Katar, bei der die Südkoreaner im Achtelfinale durch ein 1:4 gegen Brasilien ausgeschieden waren, keinen Treffer erzielt. Beim Wüstenturnier war der Stürmer von Tottenham Hotspur nach einem mehrfachen Bruch der Augenhöhle mit einer Maske aufgelaufen.

"Er hatte eine sehr schwierige Weltmeisterschaft, weil er nicht zu 100 Prozent gesund war. Und natürlich habe ich alle Spiele gesehen und mit ihm mitgefühlt. Aber ich denke, das ist eine normale Phase, die jeder Spieler durchmacht, ein kleines Auf und Ab", sagte Klinsmann. Auch in der Premier League tut sich Son aktuell schwer. In den elf Ligaspielen seit der WM schoss der 30-Jährige lediglich zwei Tore, am Mittwoch schied er mit den Spurs in der Champions League gegen den AC Mailand aus (0:0, 0:1).

