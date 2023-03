1,5 Millionen Bewerber, aber nur 63.000 Karten: Das erste Länderspiel von Argentiniens Fußball-Weltmeistern um Superstar Lionel Messi zieht die Massen an. Die Partie in Buenos Aires gegen Panama nächste Woche (23. März) war in kürzester Zeit ausverkauft, lokale Medien berichteten, dass sich 1,5 Millionen Menschen in die virtuelle Warteschlange für eine Karte gestellt haben. Nicht einmal der Preis von umgerechnet etwa 230 Euro pro Karte dämpfte die Begeisterung in dem Land, das von einer schweren Wirtschaftskrise geschüttelt wird.

Die argentinischen Fans freuen sich auf die Weltmeister um Lionel Messi

Foto: AFP/SID/ALEJANDRO PAGNI

Das Estadio Monumental hat eine Kapazität von 83.000 Plätzen, aber der argentinische Fußballverband (AFA) reserviert 20.000 Plätze für Freikarten. Laut AFA-Präsident Claudio Tapia habe es zudem 131.537 Anträge auf eine Akkreditierung für die Medien gegeben, wobei das Stadion nur für 344 Journalisten ausgerichtet sei.

"Wir würden gerne alle unterbringen, aber dafür bräuchten wir zwei Stadien, nur für Journalisten", sagte Tapia und sprach von "Wahnsinn". Fünf Tage nach dem Spiel gegen Panama trifft die Mannschaft um Messi in einem Freundschaftsspiel noch auf Curacao.

Messi und Co. hatten in Katar den dritten WM-Titel für Argentinien gewonnen, in einem dramatischen Endspiel setzten sich die Südamerikaner letztlich im Elfmeterschießen gegen Frankreich durch.

© 2023 SID