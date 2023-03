Cardiff City kam der Sicherung seines Platzes in der Championship für die nächste Saison einen Schritt näher, indem es sich ein Unentschieden gegen den Playoff-Anwärter West Bromwich Albion erkämpfte. Daryl Dike hatte Albion zunächst mit einem herrlichen Volleyschuss in Führung gebracht, doch Sory Kabas Kopfballtreffer in der zweiten Halbzeit sicherte Cardiff einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Mit diesem Unentschieden bleibt Cardiff 21. in der Tabelle und hat vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone, während West Brom Achter bleibt und fünf Punkte Rückstand auf die ersten sechs Plätze hat. Auch wenn Carlos Corberans Albion mit der Beendigung der Serie von vier Niederlagen in Folge zufrieden sein kann, wird Cardiff glücklicher sein, da sie nach einem Rückstand noch das erste Unentschieden in der Amtszeit von Sabri Lamouchi erringen konnten.

Lamouchi hat die Meisterschaftstabelle strategisch auf dem Trainingsgelände von Cardiff ausgestellt, um sicherzustellen, dass seine Spieler sich auf ihre Ziele konzentrieren, und Kabas entscheidendes Eingreifen bei der Sicherung eines Unentschiedens hat dazu geführt, dass die Aussichten für die Mannschaft in der Tabelle etwas günstiger sind. Personen, die verschiedene sportwetten tipps heute verfolgen und Sportwetten abschließen, empfinden solche Fälle als ziemlich frustrierend. Obwohl Cardiff der schlechteste Torschütze in der Liga ist, hatten sie die erste Torchance, als Jaden Philogene aus der Distanz abzog.

Obwohl die Heimmannschaft sich schwertat, auf der gegnerischen Seite Akzente zu setzen, gelang ihr mit dem ersten Torschuss des Spiels der Ausgleichstreffer. Ryan Wintle spielte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Tores, indem er sich den Ball erkämpfte und eine perfekte Flanke auf der eingewechselten Kaba schlug, der den Ball ins Netz köpfte, obwohl der Albion-Torhüter den Ball fest im Griff hatte. Der Treffer von Adam Reach wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt, nachdem er den Abpraller nach einem Distanzschuss von John Swift ins Tor gelenkt hatte, so dass Cardiff aufatmen konnte.

Sabri Lamouchi über die Leistung von Cardiff City und das Ergebnis gegen einen starken Gegner

Der Trainer von Cardiff City, Sabri Lamouchi, zeigte sich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und dem Punktgewinn gegen einen starken Gegner. Lamouchi gab zu, dass er vor dem Spiel mit einem Unentschieden zufrieden gewesen wäre, und er freute sich über die Leistung der Mannschaft in der zweiten Halbzeit, die es ihr ermöglichte, zurückzukommen und einen Punkt zu holen. Es war das erste Unentschieden der Mannschaft unter seiner Leitung, und er war mit der Einstellung und dem Einsatz der Mannschaft zufrieden.

Lamouchi lobte das Durchhaltevermögen und die Entschlossenheit der Mannschaft in der zweiten Halbzeit, in der sie sich bemühte, den Spielfluss des Gegners zu stören. Trotz zahlreicher vergebener Chancen gegen ein starkes Team freute er sich über Kabas Tor, das der Mannschaft einen wertvollen Punkt sicherte.

Der Trainer räumte ein, dass dieser Punkt sehr wichtig war, vor allem gegen eine gute Mannschaft, die ein anderes Ziel, vielleicht die Playoffs, anstrebte. Lamouchi räumte auch ein, dass die Mannschaft einige Änderungen vorgenommen hatte, darunter das System und die Spieler, und dass viele Spieler in der zweiten Halbzeit müde waren. Dennoch lobte er den unnachgiebigen Kampfgeist der Mannschaft und wertete dies als positives Attribut.

West Brom-Cheftrainer Carlos Corberan über die Leistung seiner Mannschaft und das nicht erreichte Ziel

West Broms Cheftrainer Carlos Corberan äußerte sich enttäuscht darüber, dass die Mannschaft trotz eines frühen Treffers in der ersten Halbzeit nicht in der Lage war, das gesteckte Ziel zu erreichen. Corberan räumte ein, dass man analysieren müsse, warum die Mannschaft in der ersten Halbzeit ihre Chancen nicht genutzt habe und warum sie in der zweiten Halbzeit gezwungen gewesen sei, mehr zu verteidigen, als sie eigentlich wollte.

Corberan teilte mit, dass die Mannschaft unzufrieden sei, weil sie nur einen Punkt geholt habe, und dass sie sich bemühen werde, das Gefühl zurückzugewinnen, dass sie nur zufrieden und stolz sei, wenn sie alle drei Punkte geholt habe. Er betonte, wie wichtig es sei, nach der Länderspielpause gestärkt zurückzukommen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Insgesamt verdeutlichten Corberans Überlegungen seine Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass sich die Mannschaft in den kommenden Spielen verbessern und bessere Leistungen bringen wird.