Schauplatz des Finalturniers: Servette-Stadion in Genf

Foto: AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Das Finalturnier der Youth League findet in diesem Jahr in Genf statt. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch bekannt. Die Halbfinals werden am 21. April im Servette-Stadion ausgetragen, das Endspiel am 24. April.

Im Semifinale kommt es zu den Duellen Hajduk Split/Kroatien - AC Mailand/Italien und Sporting Lissabon/Portugal - AZ Alkmaar/Niederlande. Die U19 von Borussia Dortmund scheiterte in dieser Saison als letzter deutscher Teilnehmer im Viertelfinale. Die vorherigen acht Youth-League-Titel waren in Nyon/Schweiz vergeben worden.

