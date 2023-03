Beth Mead droht das WM-Aus

Die Europameisterinnen aus England müssen bei der Fußball-WM im Sommer aller Voraussicht nach auf EM-Star Beth Mead verzichten. Nach Meads Kreuzbandriss im November bräuchte es laut Nationaltrainerin Sarina Wiegman ein "Wunder", damit die Offensivspielerin im Eiltempo rechtzeitig für die Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) fit werde.

"Ich hatte ein Gespräch mit ihr. Sie ist in der Reha, es geht ihr gut, aber die WM ist eigentlich zu früh", sagte Wiegman am Dienstag. Die Arsenal-Spielerin war bei Englands Heim-Triumph im Vorjahr als beste Spielerin und Toptorschützin der EM ausgezeichnet worden.

In der kommenden Länderspielpause treffen die Lionesses im ersten "Finalissima" der Frauen in Wembley auf Brasilien (6. April) und testen anschließend in Brentford gegen WM-Co-Gastgeber Australien (11. April).

