Roger Schmidt hat seinen Vertrag bei Benfica verlängert

Foto: AFP/SID/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Trainer Roger Schmidt hat seinen Vertrag beim portugiesischen Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Das teilte der Verein am Freitag mit. Das alte Arbeitspapier des 56-Jährigen wäre im kommenden Jahr ausgelaufen.

"Ich habe das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Ich bin sehr glücklich, dass Benfica an mich glaubt", sagte Schmidt in einem Video, das auf der Klub-Homepage veröffentlicht wurde.

Schmidt hat mit Benfica derzeit großen Erfolg: In der portugiesischen Liga steht der frühere Leverkusen-Coach, der seit Sommer 2022 im Amt ist, mit dem Traditionsklub vor dem Gewinn der ersten Meisterschaft seit 2019. In der Champions League kämpft Benfica gegen Inter Mailand um den Einzug ins Halbfinale.

© 2023 SID