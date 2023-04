Dramatische Momente haben sich in Lüttich abgespielt. Ein Spieler der Oud-Heverlee Löwen (Erste Division / Belgien), der im Vorjahr noch in der Serie A für den FC Venedig (gemeinsam mit den ÖFB-Legionären Max Ullmann, David Schnegg und Michael Svoboda) spielte, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeit und “flog” mit seinem Bolliden 50 Meter weit in eine Sporthalle. Eine Überwachungskamera hielt die schockierenden Momente fest:

Ein Auto raste mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Kreisverkehr, dann verlor der Fahrer komplett die Kontrolle und flog meterweit durch die Luft. Der Fußballprofil selbst kam mit Knochenbrüchen davon. Laut Medien-Informationen war er mit über 200 km/h unterwegs. Erlaubt wären hingegen nur 90 (!) km/h.

That's not the kind of flying cars we wanted!

Belgium: Sofian Kiyine, soccer player from Louvain, was the cause of a spectacular car accident on Thursday evening, his car hit a roundabout at 200 km / h and ended up in a gymnasium. pic.twitter.com/VQ1fDYOtRT